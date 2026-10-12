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12.10.2026 09:53:00

Wiener Börse startet erholt - ATX mit plus 0,6 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Einzelwerte (ab 4. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag erholt in die neue Handelswoche gestartet. Rund 45 Minuten nach dem Handelsstart notierte der heimische Leitindex ATX bei einem Plus von 0,6 Prozent auf 6.582,53 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,53 Prozent auf 3.229,78 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zunächst mit Kursgewinnen. Dabei helfen etwas nachgebende Ölpreise und sinkende Anleiherenditen.

In der neuen Handelswoche richtet sich der Blick weiterhin in Richtung Iran-Krieg und damit einhergehend die Ölpreise. Zudem stehen die weltweit steigenden Zinsen und die hohe Staatsverschuldung mancher Länder im Fokus der Marktteilnehmer. Im Nahen Osten beraten der Außenminister von Saudi-Arabien, Prinz Faisal bin Farhan, und sein iranischer Amtskollege Abbas Araqchi einem Agenturbericht zufolge über die jüngste Eskalation des regionalen Konflikts und Bemühungen zum Abbau der Spannungen. Es ist der erste öffentlich bekannte Kontakt der beiden Politiker, seit die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen aus dem Jemen ihre Angriffe auf Saudi-Arabien intensiviert haben. Am Wochenende hatte die Houthi-Miliz den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad angegriffen.

Langsam beginnt auch die Berichtssaison in Europa und in den USA. Stratege Mislav Matejka von JPMorgan glaubt, dass die Ergebnisse der Unternehmen den Märkten Unterstützung geben.

Den ATX stützten die Papiere von Lenzing. Nach deutlichen Kursverlusten in der Vorwoche ging es zum Wochenstart um 4,76 Prozent nach oben. Gesucht waren auch Banken- und Versicherungswerte. Die Erste Group legte um 2,03 Prozent zu. Die Uniqa gewann 1,44 Prozent.

Unter den wenigen Anteilsscheinen mit Verlusten befanden sich die OMV mit einem Minus von 1,39 Prozent sowie Do&Co mit einem Minus von 0,92 Prozent. Gewinnmitnahmen drückten voestalpine um 0,58 Prozent. Im prime market verloren SBO (-1,54 Prozent) und Rosenbauer (-1,94 Prozent).

rst/moe

ISIN AT0000999982

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