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24.07.2026 09:24:00
Wiener Börse startet erholt - ATX plus 0,7 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag nach den klaren Vortagesverlusten wieder erholt. Der ATX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,70 Prozent auf 6.504,15 Punkte. Dank der starken ersten Wochenhälfte dürfte die Wochenbilanz zudem mit plus 2,2 Prozent sehr positiv ausfallen. Für den ATX Prime ging es am Freitag zunächst um 0,67 Prozent auf 3.198,00 Zähler hinauf.
Das Umfeld bleibt zum Wochenausklang trübe, neue Hiobsbotschaften blieben aber aus. So bleiben Sorgen um KI-Investitionen und Kriegshandlungen in Nahost Unsicherheitsfaktoren am Markt. Der Brent-Ölpreis kam jedoch etwas von der Kursspitze zurück und fiel wieder unter 100 US-Dollar je Barrel. Zudem verhängen die Vereinigten Staaten neue Zölle gegen 60 Handelspartner, darunter auch auf Waren aus der Europäischen Union. Marktbeobachter sehen darin jedoch keine neuen negativen Auswirkungen.
Klar hinauf ging es zum Sitzungsauftakt mit den Industriewerten. Andritz lagen mit plus 4,8 Prozent an der ATX-Spitze, gefolgt von voestalpine mit plus zwei Prozent.
spa/rst
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