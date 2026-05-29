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29.05.2026 09:10:00

Wiener Börse startet erholt - ATX plus 0,8 Prozent

Der ATX hat sich am Freitag vom schwächeren Vortag erholt. Zum Handelsstart stieg der heimische Leitindex um 0,76 Prozent auf 6.088,40 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich für das Börsenbarometer ein Plus von 1,8 Prozent an, und auch die Mai-Bilanz dürfte mit einem Zuwachs von gut fünf Prozent sehr positiv ausfallen. Für den ATX Prime ging es zum Wochenausklang um 0,71 Prozent auf 3.008,65 Zähler hinauf. Moderate Gewinne wurden im europäischen Umfeld verzeichnet.

Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.

Impulse könnten im Tagesverlauf Inflationsdaten aus Deutschland bringen. Unternehmensseitig stehen vor dem Wochenende noch UNIQA und CPI Europe mit Zahlenvorlagen im Fokus. Während letztere um 0,7 Prozent zulegten, gaben die Titel des Versicherers um 0,7 Prozent nach.

spa/rst

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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
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