Wiener Börse startet erholt - ATX plus 1,1 Prozent

Die Wiener Börse hat die moderaten Vortagesverluste am Freitag zunächst wieder wettgemacht. Rückenwind lieferten in einem bis dato meldungsarmen Frühhandel die etwas zurückgehenden Ölpreise. Der ATX stieg in den ersten Handelsminuten um 1,10 Prozent auf 6.957,62 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 1,03 Prozent auf 3.407,50 Zähler hinauf. Ähnlich fest eröffnete das europäische Umfeld.

Am Mittwoch war ein Ausflug des ATX über die Marke von 7.000 Punkten nur ein sehr kurzer geblieben, wobei steigende Ölpreise und Anleiherenditen der Rally den Wind aus den Segeln nahmen. Auf Wochensicht dürfte dem Leitindex dennoch ein Gewinn von über zwei Prozent bleiben.

Unterdessen kamen die Ölpreise vor dem Wochenende nach Berichten über neue diplomatische Bemühungen zur Öffnung der Straße von Hormuz wieder etwas zurück. Mit aktuell etwas weniger als 106 US-Dollar für ein Barrel der Referenzsorte Brent bleiben sie aber auf einem hohen Niveau.

spa/rst

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