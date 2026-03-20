Wiener Börse startet erholt - ATX plus 1,2 Prozent

Vage Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende im Nahen Osten haben den Wiener Aktienmarkt vor dem Wochenende noch einmal Auftrieb gegeben. Der ATX stieg am Freitag zum Handelsstart um 1,22 Prozent auf 5.327,40 Punkte. In gleicher Höhe fällt auch der Wochengewinn aus, trotz des satten Vortagesverlusts von drei Prozent. Für den ATX Prime ging es um 1,15 Prozent auf 2.644,29 Zähler hinauf. Auch das europäische Umfeld erholte sich deutlich.

Zur Entspannung tragen Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu bei, die Hoffnung auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet machen. Netanyahu hatte laut "Times of Israel" gesagt: "Der Iran ist schwächer denn je." Das Land könne kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen. Die Angriffe auf die Islamische Republik würden dennoch weitergehen, "so lange dies notwendig ist".

Zudem hat sich die Lage am Energiemarkt zuletzt etwas stabilisiert. Entwarnung ist jedoch nicht angebracht, zumal Investoren dem zuletzt verstärkt zu beobachtenden Muster folgen könnten und vor dem Wochenende Risiken reduzieren, um sich gegen mögliche negative Entwicklungen abzusichern. Für zusätzliche Schwankungen könnte zudem der große Verfalltag sorgen. An diesem Freitag laufen an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Aktien und Aktienindizes aus.

spa/rst

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