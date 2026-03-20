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20.03.2026 09:17:00
Wiener Börse startet erholt - ATX plus 1,2 Prozent
Zur Entspannung tragen Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu bei, die Hoffnung auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet machen. Netanyahu hatte laut "Times of Israel" gesagt: "Der Iran ist schwächer denn je." Das Land könne kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen. Die Angriffe auf die Islamische Republik würden dennoch weitergehen, "so lange dies notwendig ist".
Zudem hat sich die Lage am Energiemarkt zuletzt etwas stabilisiert. Entwarnung ist jedoch nicht angebracht, zumal Investoren dem zuletzt verstärkt zu beobachtenden Muster folgen könnten und vor dem Wochenende Risiken reduzieren, um sich gegen mögliche negative Entwicklungen abzusichern. Für zusätzliche Schwankungen könnte zudem der große Verfalltag sorgen. An diesem Freitag laufen an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Aktien und Aktienindizes aus.
spa/rst
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Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Gewinnen, während auch der deutsche Leitindex etwas zulegt. Die US-Börsen werden mit Abschlägen erwartet. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.