Im Fahrwasser der späten Erholung der US-Technologiewerte hat die Wiener Börse am Donnerstag einen Teil der jüngsten Verluste wettgemacht. Der ATX legte in den ersten Handelsminuten um 2,02 Prozent auf 6.150,75 Punkte zu. Zur Wochenmitte hatte der Leitindex seinen neunten Minustag in zehn Sitzungen verbucht und dabei erst knapp über der runden Marke von 6.000 Punkten Halt gemacht. Auch mit dem aktuellen Zuwachs sind die Vortagesverluste nur teilweise aufgeholt.

Das europäische Umfeld zeigte sich am Donnerstag ebenfalls stabilisiert. Am Vorabend hatte der technologielastige US-Index Nasdaq Composite einen zwischenzeitlichen Verlust von fast fünf Prozent deutlich eingedämmt und moderat im Minus geschlossen. Marktbeobachter sahen keinen klaren fundamentalen Grund für den Umschwung, stattdessen dürften einfach Schnäppchenjäger zugegriffen haben.

Da die Amerikaner an diesem Donnerstag ihr Thanksgiving feiern und nicht handeln, könnte die heutige Sitzung auch hierzulande impulsarmer als zuletzt verlaufen. Jedoch gaben mit VIG, CA Immo, SBO und UBM mehrere heimische Unternehmen Einblick in ihr Geschäft. Während SBO um 7,4 Prozent anzogen, blieben die Aktien der übrigen genannten Unternehmen im positiven Markttrend wenig bewegt.

spa/ste

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