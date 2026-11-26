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26.11.2026 09:19:00
Wiener Börse startet erholt - ATX plus 2 Prozent
Das europäische Umfeld zeigte sich am Donnerstag ebenfalls stabilisiert. Am Vorabend hatte der technologielastige US-Index Nasdaq Composite einen zwischenzeitlichen Verlust von fast fünf Prozent deutlich eingedämmt und moderat im Minus geschlossen. Marktbeobachter sahen keinen klaren fundamentalen Grund für den Umschwung, stattdessen dürften einfach Schnäppchenjäger zugegriffen haben.
Da die Amerikaner an diesem Donnerstag ihr Thanksgiving feiern und nicht handeln, könnte die heutige Sitzung auch hierzulande impulsarmer als zuletzt verlaufen. Jedoch gaben mit VIG, CA Immo, SBO und UBM mehrere heimische Unternehmen Einblick in ihr Geschäft. Während SBO um 7,4 Prozent anzogen, blieben die Aktien der übrigen genannten Unternehmen im positiven Markttrend wenig bewegt.
spa/ste
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.