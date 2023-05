Wiener Börse startet erneut fester - ATX gewinnt 0,42 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Freitag erneut mit Aufschlägen in den Handel gestartet. Bereits am Vortag hatten solide US-Konjunkturdaten und die Hoffnung auf eine baldige Einigung im US-Schuldenstreit die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks gestützt. Der heimische Leitindex ATX legte am Freitag bis 9.15 Uhr um 0,42 Prozent auf 3.166,42 Punkte zu. Der ATX Prime gewann 0,39 Prozent an Wert bei 1.599,89 Zählern.

Datenseitig dürfte der Handel impulsarm verlaufen. In der Früh wurden nur für Deutschland Erzeugerpreisdaten veröffentlicht. Im April stiegen die deutschen Produzentenpreise im Jahresvergleich um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist der niedrigste Zuwachs seit zwei Jahren. Gegenüber dem Vormonat legten die Erzeugerpreise allerdings unerwartet zu.

ISIN AT0000999982