Wiener Börse startet erneut fester - ATX gewinnt weitere 0,9 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel erneut klar im Plus aufgenommen. Der Leitindex ATX verbesserte sich kurz nach Sitzungsauftakt um 0,89 Prozent auf 6.711,92 Punkte und weitet damit die deutlichen Vortageszuwächse weiter aus. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen weiter nach oben. Negative Vorgaben hatte die Wall Street geliefert. Eine unerwartet hohe US-Inflation im Oktober hatte den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse eingebrockt.

Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts haben zuletzt zugenommen und zu einem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise beigetragen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dies wird an den Aktienmärkten goutiert. Datenseitig gibt es heute keine marktbewegende Impulse.

Am heimischen Aktienmarkt stehen auf Unternehmensebene FACC und voestalpine mit Quartalszahlen im Blickfeld der Akteure.

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