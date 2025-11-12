ATX
|
4 931,68
|
72,75
|
1,50 %
|
12.11.2025 09:21:00
Wiener Börse startet erneut im Plus - ATX gewinnt 0,51 Prozent
Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel erneut im Plus aufgenommen. Der österreichische Leitindex ATX notierte im Frühhandel mit einem weiteren Zuwachs von 0,51 Prozent bei 4.883,83 Punkten und visiert damit in der laufenden Woche bereits seinen 3. Gewinntag in Folge an. Zudem nähert sich der ATX weiter seinem Rekordhoch bei 5.011 Einheiten vom Juli 2007 an. Im heurigen Börsenjahr hat der Index in Summe schon starke 33 Prozent zugelegt.
Auch an den europäischen Leitbörsen ging es kurz nach dem Sitzungsauftakt mit den Kursen weiter nach oben. Am heimischen Aktienmarkt rückten auf der mit Hochtouren laufenden Berichtssaison voestalpine, Semperit, FACC, DO&CO und die Post AG mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure.
ste/moe
ISIN AT0000999982
