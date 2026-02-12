Wiener Börse startet erneut im Plus - ATX legt 0,34 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel erneut im Plus aufgenommen. Kurz nach Sitzungsbeginn notierte der ATX mit plus 0,34 Prozent bei 5.827,27 Punkten, nachdem der heimische Leitindex bereits am Vortag um 1,45 Prozent zugelegt hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen im Frühgeschäft klar nach oben.

Mit vorgelegten Geschäftszahlen rückten am heimischen Aktienmarkt Strabag und Do&Co ins Blickfeld der Akteure. Die Strabag-Titel bauten ein Plus von 1,7 Prozent. Do&Co-Anteilsscheine legten um 0,1 Prozent zu.

ISIN AT0000999982