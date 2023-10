Wiener Börse startet erneut mit Zuwächsen in den Handel

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel erneut mit Zuwächsen aufgenommen. So steigerte sich der ATX bis etwa 9.20 Uhr um 0,29 Prozent auf 3.159,36 Punkte. Bereits am Vortag hatte der heimische Aktienmarkt deutliche fast zwei Prozent gewonnen. An den europäischen Leitbörsen gab es kurz nach Handelseröffnung hingegen eine gebremste Anlegerstimmung zu sehen.

"Der Nahost-Konflikt und die mögliche Bodenoffensive Israels im Gazastreifen sorgt für Verunsicherung", schreiben die Helaba-Analysten. Angesichts der geopolitischen Unsicherheit ist die Erholung an den Aktienmärkten am Vortag wohl mit Vorsicht zu genießen, hieß es weiter.

Am heimischen Markt lag noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Die hohen Rohölpreise unterstützten die Aktien aus dem Ölbereich. OMV-Titel verteuerten sich um 0,8 Prozent und die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen ein Prozent an Kurswert.

ste/mha

ISIN AT0000999982