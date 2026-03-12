ATX
5 348,99
-85,41
-1,57 %
12.03.2026 09:22:00
Wiener Börse startet erneut schwächer - ATX verliert 1,08 Prozent
Das belastende Thema an den Finanzmärkten ist unverändert der hohe Rohölpreis wegen den Kampfhandlungen im Nahen Osten. Der Iran nimmt immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier. US-Präsident Donald Trump stellt zwar seit Tagen ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht. Noch scheinen die Kapazitäten des Regimes in Teheran aber ausreichend für zumindest schmerzhafte Schläge. Je länger die militärische Auseinandersetzung anhält und die Energiepreise ein hohes Niveau aufweisen, desto größer sind die inflationären und konjunkturellen Auswirkungen, schrieben die Helaba-Analysten.
Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene die Post und die Vienna Insurance Group mit Zahlenvorlagen in den Fokus.
ISIN AT0000999982
