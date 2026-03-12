Wiener Börse startet erneut schwächer - ATX verliert 1,08 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel erneut mit einer schwächeren Tendenz aufgenommen. Rund 15 Minuten nach Sitzungsauftakt tendierte der Leitindex ATX mit minus 1,08 Prozent auf 5.375,47 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühhandel mit den Aktienkursen in den Minusbereich.

Das belastende Thema an den Finanzmärkten ist unverändert der hohe Rohölpreis wegen den Kampfhandlungen im Nahen Osten. Der Iran nimmt immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier. US-Präsident Donald Trump stellt zwar seit Tagen ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht. Noch scheinen die Kapazitäten des Regimes in Teheran aber ausreichend für zumindest schmerzhafte Schläge. Je länger die militärische Auseinandersetzung anhält und die Energiepreise ein hohes Niveau aufweisen, desto größer sind die inflationären und konjunkturellen Auswirkungen, schrieben die Helaba-Analysten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene die Post und die Vienna Insurance Group mit Zahlenvorlagen in den Fokus.

