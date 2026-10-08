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08.10.2026 09:14:00
Wiener Börse startet erneut schwächer - ATX verliert 1,27 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel mit einer erneut schwächeren Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach dem Sitzungsauftakt mit einem deutlichen Abschlag von 1,27 Prozent auf 6.527,82 Punkte, nachdem er bereits zur Wochenmitte sehr starke 2,65 Prozent nach unten gerasselt war. Auch an den europäischen Börsen ging es im Frühhandel mit den Aktienkursen weiter abwärts.
Die wieder anziehenden Ölpreise belasten die Stimmung, hieß es aus dem Handel. Negative Vorgaben hatten zudem die US-Börsen geliefert. Weiters hat sich laut Helaba-Experten die Situation am europäischen Rentenmarkt nicht weiter verbessern können, die Euroraum-Spreads haben sich vielmehr wieder ausgeweitet - wenn auch nur leicht.
ste/ger
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