Wiener Börse startet erneut tiefer - ATX verliert 0,52 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel erneut im Minus aufgenommen. Kurz nach Sitzungsbeginn notierte der ATX mit minus 0,52 Prozent bei 5.343,99 Punkten. Der heimische Leitindex steht damit bereits vor seinem 4. Verlusttag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen weiter abwärts.

Störfeuer gibt es vor allem auf der (geo)politischen Ebene, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Zuletzt waren es die Ambitionen der Trump-Administration, sich Grönland anzueignen und damit die transatlantischen Beziehungen in Frage zu stellen. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos dürften die Diskussionen darüber anhalten und andere, wirtschaftliche Themen wohl in den Hintergrund drängen, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen SBO und Wienerberger in den Fokus der Akteure. Die SBO-Titel reagierten mit minus ein Prozent und Wienerberger tendierten wenig verändert.

ste/moe

ISIN AT0000999982