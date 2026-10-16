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16.10.2026 09:15:00
Wiener Börse startet etwas erholt - ATX plus 0,6 Prozent
Nach dem schwachen Vortag hat sich der Wiener Aktienmarkt am Freitag versöhnlich gezeigt. Der ATX stieg zum Handelsstart um 0,59 Prozent auf 6.546,69 Punkte. Damit steuert der heimische Leitindex trotz des schwachen Vortages auf eine ausgeglichene Wochenbilanz zu. Das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend ebenfalls im Plus. Gute Vorgaben kamen aus den USA und Asien, wo sich die zuletzt gebeutelten Technologiewerte etwas erholen konnten.
Am Vortag hatten KI-Aktien teils kräftig nachgegeben, während Anleger ihre Portfolios zugunsten defensiver Sektoren umschichteten. Dies hatte auch den zyklisch geprägten österreichischen Aktienmarkt spürbar belastet. Grund der teilweise KI-Kurseinbrüche waren Ängste mancher Anleger, dass sich die milliardenschweren Investitionen der KI-Konzerne womöglich nicht auszahlen könnten. An den US-Börsen hatte sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf dann aber aufgehellt und in Asien nutzten die Anleger vor dem Wochenende die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf.
spa/rst
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