Wiener Börse startet etwas fester - ATX legt 0,6 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 9.40 Uhr um 0,66 Prozent auf 2.969,06 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Frühhandel nach oben. Trotz vieler Unsicherheitsfaktoren wie der hohen Inflation und dem Ukraine-Krieg, habe die Risikoaversion an den Börsen zuletzt abgenommen, schreiben die Analysten der Helaba.

Für bessere Stimmung sorgten jüngste Berichte, denen zufolge Russland seine Gaslieferungen nach Europa über die derzeit für Wartungsarbeiten geschlossene Pipeline Nord Stream 1 wieder aufnehmen will. Damit wurden die Ängste vor einer Gaskrise wieder etwas gelindert.

Gut gesucht waren im Frühhandel vor allem voestalpine, Erste Group und AT&S und verbuchten Gewinne von um die zwei Prozent. Unter Druck kamen hingegen die Aktien der Post und verloren 2,1 Prozent. Mit Spannung erwartet wird an den Märkten jetzt der Auftritt von Italiens Premierminister Mario Draghi vor dem Senat und die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag.

mik/ste

ISIN AT0000999982