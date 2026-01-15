Wiener Börse startet etwas höher - ATX gewinnt 0,17 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit etwas höherer Tendenz aufgenommen. Kurz nach dem Sitzungsauftakt notierte der heimische Leitindex ATX 0,17 Prozent höher bei 5.440,75 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen überwiegend nach oben. In dem aktuell hohen Kursniveau ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten bereits sehr viel Positives eskomptiert.

Negative Vorgaben hatte die Wall Street am Mittwochabend geliefert, im Späthandel hatten die US-Börsen die Kursverluste aber etwas eingegrenzt. Auf fundamentaler Ebene stehen laut Helaba-Experten heute die zur Veröffentlichung anstehenden, regionalen US-Industriebarometer und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der weltgrößten Volkswirtschaft im Fokus.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die OMV mit ihrem präsentierten Quartalszwischenbericht ins Blickfeld der Akteure. Die OMV-Titel reagierten mit minus 2,2 Prozent.

ste/spa

ISIN AT0000999982