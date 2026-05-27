Wiener Börse startet etwas höher - ATX gewinnt 0,17 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel etwas höher aufgenommen. Der ATX verbesserte sich kurz nach dem Sitzungsauftakt um 0,17 Prozent auf 6.110,57 Punkte. Am Dienstag hatte der heimischen Leitindex noch 0,79 Prozent verloren, nachdem er am Pfingstmontag ein Rekordhoch markiert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühgeschäft mit den Aktienkursen nach oben.

Eine finale Einigung zwischen den USA und Iran lässt weiter auf sich warten, wobei Hoffnungen auf ein Abkommen dominieren, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Das Hin und Her an den Börsen dürfte sich nach Einschätzung der Experten wohl noch fortsetzen. Zudem sieht es bei der Europäischen Zentralbank danach aus, dass die Leitzinsen im Juni erhöht werden.

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