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17.06.2026 09:13:00
Wiener Börse startet etwas höher - ATX gewinnt 0,21 Prozent
Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit einer etwas höheren Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX legte rund 10 Minuten nach Sitzungsauftakt 0,21 Prozent auf 6.458,76 Einheiten zu. Auch an den wichtigsten europäischen Leitbörsen ging es überwiegend nach oben.
Das Highlight des heutigen Tages dürfte am Abend international die Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed darstellen, schreiben die Helaba-Analysten. Mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus ist nicht zu rechnen und marktseitig ist dies auch vollkommen antizipiert. Wichtiger wird die Kommunikation der Notenbanker sein, hieß es weiter von den Experten.
ste/moe
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