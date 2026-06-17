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17.06.2026 09:13:00

Wiener Börse startet etwas höher - ATX gewinnt 0,21 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit einer etwas höheren Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX legte rund 10 Minuten nach Sitzungsauftakt 0,21 Prozent auf 6.458,76 Einheiten zu. Auch an den wichtigsten europäischen Leitbörsen ging es überwiegend nach oben.

Das Highlight des heutigen Tages dürfte am Abend international die Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed darstellen, schreiben die Helaba-Analysten. Mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus ist nicht zu rechnen und marktseitig ist dies auch vollkommen antizipiert. Wichtiger wird die Kommunikation der Notenbanker sein, hieß es weiter von den Experten.

ste/moe

ISIN AT0000999982

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Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag Verluste. Der DAX verzeichnete leichte Gewinne. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.
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