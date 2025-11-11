Wiener Börse startet etwas höher - ATX gewinnt 0,31 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstag den Handel etwas höher aufgenommen. Der österreichische Leitindex ATX notierte im Frühhandel mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 4.851,25 Punkten. Nach den klaren Vortagesgewinnen in Höhe von 1,73 Prozent nähert sich der ATX damit weiter seinem Rekordhoch bei 5.011 Einheiten vom Juli 2007 an. Im heurigen Börsenjahr hat der Index in Summe schon starke 32 Prozent zugelegt.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es kurz nach dem Sitzungsauftakt mit den Kursen nach oben. Ein Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte in den USA wird wahrscheinlicher und dies wird an den internationalen Aktienmärkten goutiert. Der US-Senat hat nach rekordlanger fast sechs Wochen Blockade einen Übergangshaushalt für die Zeit bis Ende Jänner beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

ISIN AT0000999982