Wiener Börse startet etwas höher - ATX gewinnt 0,32 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel im Plus aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis 9.20 Uhr um 0,32 Prozent auf 3.323,66 Einheiten, nachdem er zuvor zwei Verlusttage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es kurz nach Eröffnung mit den Aktienkursen nach oben. Unterstützend werteten Marktbeobachter international die rückläufigen Rohölpreise.

Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltet sich noch sehr mager. Die UNIQA-Aktie wird ex Dividende gehandelt und verliert optisch starke 5,8 Prozent. Unterstützung für den ATX lieferten die Zuwächse der schwergewichteten Bankenwerte. BAWAG verteuerten sich um ein Prozent und Erste Group legten ebenfalls um ein Prozent zu. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International verbuchten ein Plus von 0,5 Prozent.

ste/spo

ISIN AT0000999982