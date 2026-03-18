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18.03.2026 09:31:00
Wiener Börse startet etwas höher, ATX gewinnt 1,05 Prozent
Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel fester aufgenommen. Der Leitindex ATX notierte rund 25 Minuten nach Sitzungsauftakt mit plus 1,05 Prozent bei 5.399 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es dank leicht rückläufiger Rohölpreise mit den Aktienkursen nach oben.
Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit rund 102 Dollar etwas weniger als am Dienstag. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte mit fast 120 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen weiterhin alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormuz, die vom Iran faktisch blockiert ist.
Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Ergebnisvorlagen der Verbund und Semperit in den Fokus der Akteure. Zudem sorgte ein Übernahmeangebot des Mehrheitsaktionärs B&C bei der Semperit-Aktie für einen Kurssprung nach oben.
ste/moe
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