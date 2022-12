Wiener Börse startet etwas höher - ATX in ruhigem Handel 0,2% im Plus

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0077 vom 21.12.2022 muss es im zweiten Absatz richtig heißen: Gut gesucht waren nach Meldung eines Großauftrags Andritz (nicht: Lenzing). ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse ist am Mittwoch gut behauptet in den Handel gestartet. Der ATX notierte gegen 9.20 Uhr mit einem kleinen Aufschlag von 0,24 Prozent bei 3.068,63 Punkten. Auch andere wichtige Börsen in Europa legten moderat zu, der DAX und der Euro-Stoxx-50 lagen jeweils gut 0,4 Prozent im Plus. Der Frühhandel gestaltete sich weitgehend ruhig, die Handelsaktivität dürfte im Vorfeld der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels schon deutlich zurückgehen.

Gut gesucht waren nach Meldung eines Großauftrags Andritz und gewannen rund ein Prozent. Der Anlagenbauer hatte in der Früh einen neuen Großauftrag von der finnischen Stora Enso gemeldet.

Nachrichten gab es auch von der OMV. Der langjährige Kernaktionär aus Abu Dhabi, der Staatsfonds Mubadala, verkauft seinen Anteil innerhalb des Emirats an die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), gab der emiratische Ölkonzern am Mittwoch auf seiner Webseite bekannt. Mit 24,9 Prozent der Anteile an der OMV wird ADNOC damit zum zweitgrößter Aktionär. Die OMV-Aktie reagierte nicht merklich und notierte im Frühhandel mit einem Plus von 0,02 Prozent praktisch unverändert.

Impulse könnten die am Nachmittag anstehenden Daten aus den USA bringen. Erwartet werden Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Dezember sowie zu den Verkäufen bestehender Immobilien. Angesichts der hohen Zinsen hatte sich der US-Immobilienmarkt zuletzt geschwächelt.

