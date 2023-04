Wiener Börse startet etwas höher - ATX legt 0,14 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel etwas höher aufgenommen. Nach rund zwanzig Minuten nach der Eröffnung verbesserte sich der Leitindex ATX um 0,14 Prozent auf 3.266,95 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es kurz nach der Eröffnung noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen.

Nach Einschätzung der Helaba-Analysten bleibt zu hoffen, dass der zuletzt aufgekommene Konjunkturoptimismus von den heute anstehenden US-Daten nicht geschwächt wird. In den USA stehen heute Arbeitsmarkt- und Immobiliendaten, sowie der Philadelphia-Fed-Index auf dem Datenkalender.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch recht dünn. Bereits am Vorabend hat KapschTrafficCom die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022/23 zurückgeschraubt. Die Titel des Mautausrüsters zeigten sich in den ersten Handelsminuten noch prozentuell unverändert.

Unterstützung für den ATX lieferten die Zuwächse der schwergewichteten Banken. BAWAG verteuerten sich um 1,7 Prozent. Bei der Erste Group gab es ein Plus von 0,6 Prozent zu sehen und Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 0,7 Prozent.

ste/spo

ISIN AT0000999982