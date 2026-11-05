ATX
|
6 434,80
|
-76,60
|
-1,18 %
|
05.11.2026 09:19:00
Wiener Börse startet etwas höher - ATX legt 0,16 Prozent zu
Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag etwas höher aufgenommen. Der ATX steigerte sich kurz nach dem Sitzungsauftakt um weitere 0,16 Prozent auf 6.528,91 Punkte, nachdem der heimische Leitindex bereits am Vortag um starke fast zwei Prozent gewonnen hatte. Auch die europäischen Leitbörsen legten erneut zu. Positive Vorgaben hatte die Wall Street nach dem klaren Wahlsieg der Demokraten bei den US-Kongress-Zwischenwahlen geliefert.
Am heimischen Aktienmarkt hat die Berichtssaison mit vorgelegten Quartalszahlen von Mayr-Melnhof, Lenzing, Verbund und AT&S merklich an Fahrt aufgenommen. Die auffälligste Kursreaktion absolvierte die AT&S-Aktie, welche in einem schwachen Branchenumfeld für Techwerte um 5,5 Prozent abrutschte.
ste/ger
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 434,80
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.