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05.11.2026 09:19:00

Wiener Börse startet etwas höher - ATX legt 0,16 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag etwas höher aufgenommen. Der ATX steigerte sich kurz nach dem Sitzungsauftakt um weitere 0,16 Prozent auf 6.528,91 Punkte, nachdem der heimische Leitindex bereits am Vortag um starke fast zwei Prozent gewonnen hatte. Auch die europäischen Leitbörsen legten erneut zu. Positive Vorgaben hatte die Wall Street nach dem klaren Wahlsieg der Demokraten bei den US-Kongress-Zwischenwahlen geliefert.

Am heimischen Aktienmarkt hat die Berichtssaison mit vorgelegten Quartalszahlen von Mayr-Melnhof, Lenzing, Verbund und AT&S merklich an Fahrt aufgenommen. Die auffälligste Kursreaktion absolvierte die AT&S-Aktie, welche in einem schwachen Branchenumfeld für Techwerte um 5,5 Prozent abrutschte.

ste/ger

ISIN AT0000999982

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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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