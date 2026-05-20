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20.05.2026 09:16:00
Wiener Börse startet etwas höher - ATX legt 0,17 Prozent zu
Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit einer freundlichen Tendenz aufgenommen. Rund zehn Minuten nach Sitzungsauftakt steigerte sich der heimische Leitindex ATX um 0,17 Prozent auf 5.846,91 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es im Frühgeschäft noch keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen.
Negative Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert. Während die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt, warten die Anleger zur Wochenmitte gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen Nvidia, die am Abend nach US-Handelsschluss anstehen. "Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte ein Marktexperte. Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms. Ein Rekordhoch der Aktien in der Vorwoche lässt darauf schließen, dass die Erwartungen wie immer hoch sind.
Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Aktienmarkt noch eine dünne Meldungslage vor. Auch erst nach Börsenschluss wird die CA Immo Quartalszahlen präsentieren.
ste/moe
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