Wiener Börse startet etwas höher - ATX legt 0,17 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag vor der Bekanntgabe der EZB-Zinsentscheidung mit etwas höherer Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX legte kurz nach Sitzungsauftakt 0,17 Prozent auf 6.871,74 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühhandel mit den Aktienkursen knapp ins Plus. Leicht unterstützend werteten Experten, dass die hohen Ölpreise aktuell nicht weiter gestiegen seien.

Heute steht die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank auf dem Programm, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Eine Zinserhöhung gilt als nahezu sicher und wird von den Marktteilnehmern vollständig eingepreist. Auch die Helaba-Experten gehen von einer Anhebung um 25 Basispunkte aus, wodurch sich der Einlagensatz auf 2,50 Prozent erhöhen würde.

Neben der soliden Konjunktur spricht nach Einschätzung der Analysten vor allem die deutlich oberhalb des EZB-Ziels liegende EWU-Inflation für eine restriktivere Geldpolitik. Es wird befürchtet, dass die weiterhin hohen Energiepreise zu neuen Preisschüben führen und sich die Inflation auf einem erhöhten Niveau verfestigen könnte, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

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