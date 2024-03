Wiener Börse startet etwas höher - ATX legt 0,18 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit etwas höheren Aktienkursen aufgenommen. Der ATX stieg eine Viertelstunde nach dem Sitzungsauftakt um 0,18 Prozent auf 3.407,96 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es in den ersten Handelsminuten überwiegend eine freundliche Tendenz zu sehen.

Mit Blick auf den internationalen Datenkalender und die mit Spannung erwarteten US-Einzelhandelsumsätze dürfte die Spekulation auf eine geldpolitische Lockerung wohl nicht weiter reduziert werden, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zudem werden in den USA Erzeugerpreise publiziert.

Am heimischen Aktienmarkt reagierte die Verbund-Aktie auf eine Zahlenvorlage des Energieversorgers mit einem Kursplus von 0,7 Prozent.

ste/spa

ISIN AT0000999982