Wiener Börse startet etwas höher - ATX legt 0,2 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,21 Prozent auf 3.531,93 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,20 Prozent auf 1.778,11 Punkte zu. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich kurz nach Sitzungsbeginn freundlich - Rückenwind kommt vor dem Wochenende aus den USA, dort hatten die Börsen am Donnerstag fester geschlossen, auch in Asien ging es am Freitag nach oben.

Im Fokus des Anlegerinteresses stehen weiterhin die Inflationsentwicklung und die daraus resultierenden geldpolitischen Konsequenzen. Zum Wochenausklang dürften die Blicke vor diesem Hintergrund daher datenseitig vor allen auf die USA gerichtet sein, wo der ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes zur Veröffentlichung ansteht, aber auch diverse EZB- und Fed-Reden werden laut Helaba Beachtung bei den Marktteilnehmern finden.

In Wien blieben Nachrichten zu Einzelwerten bisher weitgehend aus, von Analystenseite kam ein Kommentar zur Erste Group. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Papiere des Instituts von 40 auf 43 Euro angehoben, die Einschätzung lautet weiterhin "Buy". Die Erste-Aktien legten im frühen Handel 0,6 Prozent zu. Auch die Papiere von Branchenkollege Raiffeisen Bank International (plus 0,6 Prozent) konnten sich verbessern, BAWAG fielen um bisher 0,4 Prozent.

kat/sto

