Wiener Börse startet etwas höher - ATX legt 0,21 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit freundlicher Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit plus 0,21 Prozent bei 3.159,72 Einheiten und steht damit bereits vor seinem 4. Gewinntag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es nach positiven US-Vorgaben etwas aufwärts.

Überraschend schwache Konjunkturdaten aus den USA hatten die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank im September erneut aufleben lassen und der Wall Street damit Unterstützung gegeben. Am Berichtstag stehen nun Inflationszahlen aus der führenden europäischen Volkswirtschaft - Deutschland - auf der Agenda.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Markt Ergebnisse von der Vienna Insurance Group (VIG), s Immo, Immofinanz, Warimpex und Austria Card im Fokus.

ste/kve

ISIN AT0000999982