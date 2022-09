Wiener Börse startet etwas höher - ATX legt 0,23 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit positiver Tendenz aufgenommen. Der ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit plus 0,23 Prozent bei 2.877,32 Punkten. Ungeachtet einer sehr schwachen europäischen Anlegerstimmung konnte der heimische Aktienmarkt zulegen. International sorgt vor allem die angekündigte Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte im Krieg mit der Ukraine sowie die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung für Zurückhaltung.

Unterstützt wurde der ATX in den ersten Handelsminuten von der OMV-Aktie, welche dank höherer Ölpreise um 2,5 Prozent zugelegt hat. Die Lenzing-Papiere erholten sich um 3,3 Prozent, nachdem sie am Vortag um fast 22 Prozent eingebrochen waren, weil der Faserhersteller seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 ausgesetzt hat.

