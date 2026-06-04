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04.06.2026 09:12:00
Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,1 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit kleinen Gewinnen aufgenommen. Der ATX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,07 Prozent auf 6.100,37 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,05 Prozent auf 3.014,12 Zähler hinauf. Auch im europäischen Umfeld ging es moderat hinauf. Weiter im Fokus stehen die unübersichtliche Lage bei den Verhandlungen im Nahen Osten.
voestalpine legten um weitere 2,4 Prozent zu. Sie hatten bereits am Vortag positiv auf Zahlen reagiert, nun hoben mehrere Analysten ihre Kursziele an.
spa
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