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13.08.2026 09:17:00

Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,10 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel etwas höher aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich kurz nach Sitzungsauftakt um 0,10 Prozent auf 6.717,22 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es überwiegend in den Plusbereich.

Nachlassende Zinserhöhungsspekulationen in den USA unterstützen international die Aktienmärkte, schreiben die Helaba-Analysten. Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt Quartalszahlen von Semperit, Polytec und der Addiko Bank im Fokus. Von Analystenseite meldete sich zudem die Erste Group und stufte ihre Anlageempfehlung für die Post-Aktie von "hold" auf "accumulate" hoch.

ste/mik

ISIN AT0000999982

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ATX leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende etwas schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.
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