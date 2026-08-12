Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,12 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel etwas höher aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich kurz nach Sitzungsauftakt um 0,12 Prozent auf 6.680,76 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es überwiegend in den Plusbereich.

Von den Überseeaktienmärkten kamen gemischte Signale. Zudem steht unverändert der Konflikt zwischen den USA und dem Iran im Fokus. "Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gibt es nicht, sodass sich auch keine Ausweitung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz abzeichnet", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Vor diesem Hintergrund tendieren die Öl- und Gaspreise Richtung Norden, die Inflationssorgen nehmen zu, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt stehen auf Unternehmensebene Wienerberger und DO&CO mit präsentierten Quartalszahlen im Blickfeld der Akteure. Die Wienerberger-Aktie reagierte mit minus 0,6 Prozent und die DO&CO-Papiere verteuerten sich um ein Prozent.

ste/moe

ISIN AT0000999982