ATX

5 415,39
20,63
0,38 %
<
06.01.2026 09:16:00

Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,13 Prozent

Der ATX hat sich am Dienstag nach einer seit bereits elf Tagen laufenden Gewinnserie noch ein Stück weiter vorgewagt. Wenige Minuten nach Handelsbeginn notierte der österreichische Leitindex bei 5.402 Punkten und damit 0,13 Prozent über dem Vortagesschluss. Der ATX Prime stieg um 0,12 Prozent auf 2.683 Zähler. Auch im europäischen Umfeld überwogen die leicht positiven Vorzeichen.

Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke der Anleger auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und Frankreich. Daneben bleiben auch die Entwicklungen rund um den US-Angriff auf Venezuela im Fokus, wenngleich diese am Vortag bereits kaum belastend wirkten.

spa

ISIN AT0000999982

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 415,39 0,38%

