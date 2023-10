Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,14 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag nach der feiertagsbedingten Pause mit kleinen Zuwächsen in den Handel gestartet. Der Leitindex ATX stand nach rund einer Viertelstunde um 0,14 Prozent im Plus bei 3.028,64 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,11 Prozent auf 1.523,15 Zähler.

Im europäischen Umfeld gab es eine leichte Erholung von den Vortagesverlusten zu sehen. Zwar hatten die US-Börsen am Vorabend mit Abgaben geschlossen, nach Handelsende veröffentlichte Quartalszahlen des Online-Händlers Amazon und des Chipkonzerns Intel wurden jedoch gut aufgenommen. Dies hatte auch schon die Aktienmärkte in Asien angetrieben.

