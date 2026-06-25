Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,2 Prozent

Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit etwas höheren Notierungen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg in den ersten Handelsminuten leicht um 0,21 Prozent auf 6.475,94 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,17 Prozent auf 3.184,92 Zähler nach oben. Mehrheitlich höher zeigten sich auch die europäischen Leitbörsen nach uneinheitlichen Übersee-Vorgaben.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich erneut dünn. Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Talfahrt fortgesetzt. Rohöl aus der Nordsee verbilligte sich den vierten Handelstag in Folge, wobei der Preis auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs gefallen ist.

Datenseitig richten Marktteilnehmer ihren Blick heute auf Veröffentlichungen in den USA. Neben der zweiten Revision des BIP-Wachstums für das zweite Quartal werden die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Für Aufmerksamkeit sorgen auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Mit Interesse werden zudem die privaten Konsumausgaben und Einkommen verfolgt. Für die US-Notenbank von besonderer Bedeutung sind die dazugehörigen PCE-Deflatoren, der Kern-Deflator ist das bevorzugte Inflationsmaß der Fed.

ger/ste

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