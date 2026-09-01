Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,2 Prozent

Die Wiener Börse konnte am Dienstag zum Start die Vortagesverluste wettmachen. Der Leitindex ATX legte rund 30 Minuten nach Handelsbeginn 0,2 Prozent auf 6.783 Punkte zu. Der breitere ATX prime baute ebenfalls knappe 0,2 Prozent auf 3.334 Einheiten auf. Europas Leitbörsen konnten sich zum Start auf keine gemeinsame Richtung einigen.

International drückt die Wiederaufnahme der Kämpfe zwischen den USA und dem Iran auf die Stimmung. Dies schürt Sorgen vor Lieferunterbrechungen und treibt die Ölpreise weiter nach oben. Die Ölpreise und anziehende Inflationsraten setzen die Märkte unter Druck, weil beiderseits des Atlantiks die Zinserhöhungserwartungen zunehmen, schreiben die Experten der Helaba in einem Kommentar. Datenseitig rücken heute Vormittag die EU-Verbraucherpreise in den Fokus.

In Österreich zeichnet sich ein ruhiger Tag ab. Analysten der Erste Group Research haben das Kursziel für den Ölfeldausrüster SBO von 39,8 auf 35,5 Euro hinuntergesetzt. Die Empfehlung "Accumulate" bleibt bestehen. SBO lagen zum Start mit plus 0,64 Prozent bei 31,45 Euro.

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