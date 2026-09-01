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01.09.2026 09:50:00
Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,2 Prozent
International drückt die Wiederaufnahme der Kämpfe zwischen den USA und dem Iran auf die Stimmung. Dies schürt Sorgen vor Lieferunterbrechungen und treibt die Ölpreise weiter nach oben. Die Ölpreise und anziehende Inflationsraten setzen die Märkte unter Druck, weil beiderseits des Atlantiks die Zinserhöhungserwartungen zunehmen, schreiben die Experten der Helaba in einem Kommentar. Datenseitig rücken heute Vormittag die EU-Verbraucherpreise in den Fokus.
In Österreich zeichnet sich ein ruhiger Tag ab. Analysten der Erste Group Research haben das Kursziel für den Ölfeldausrüster SBO von 39,8 auf 35,5 Euro hinuntergesetzt. Die Empfehlung "Accumulate" bleibt bestehen. SBO lagen zum Start mit plus 0,64 Prozent bei 31,45 Euro.
moe/ste
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