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28.10.2026 09:12:00
Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,2 Prozent
Nach der Erholung zum Wochenstart hat der ATX am Mittwoch zunächst ein gemächlicheres Tempo eingeschlagen. In den ersten Handelsminuten stieg der österreichische Leitindex um 0,18 Prozent auf 6.441 Punkte. Auch das europäische Umfeld zeigte sich nur wenig verändert.
Die Marktakteure warten auf geldpolitische Entscheidungen auf beiden Seiten des Atlantiks sowie Quartalsberichte einiger großer US-Technologiekonzerne. Gebremst wird die Kauflaune auch von den wieder gestiegenen Ölpreisen, die angesichts der Wahl in Israel und eines Medienberichts über mögliche US-Angriffe auf den Iran nach den US-Zwischenwahlen Anfang November anzogen.
Im ATX hielten sich Palfinger nach Quartalszahlen stabil. AT&S knüpften unterdessen mit plus vier Prozent an die kräftige Vortageserholung an.
spa/moe
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