Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,22 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit freundlicher Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.124,00 Zählern um 6,72 Punkte oder 0,22 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.117,28).

Auch andere europäische Indizes zeigten sich zu Wochenbeginn etwas höher. Die Übersee-Vorgaben fielen uneinheitlich aus. Die Mischung aus konjunkturellen Sorgen, vor allem in Europa und China, sowie fehlenden Hinweisen, dass die Fed den Zinszyklus tatsächlich bereits als beendet ansieht, macht den Aktieninvestoren zu schaffen, kommentierten die Helaba-Experten.

Zu den größeren Gewinnern in Wien zählten kurz nach Handelsbeginn Porr mit einem Anstieg um 2,6 Prozent. DO & CO gewannen 1,5 Prozent. Hingegen gaben Strabag um gut ein Prozent nach. UBM schwächten sich um 0,8 Prozent ab.

ISIN AT0000999982