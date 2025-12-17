ATX
Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,22 Prozent
Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit etwas höheren Notierungen in den Handel gestartet. Der ATX wurde kurz nach Sitzungsbeginn mit 5.184,67 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,22 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 2.575,22 Zählern und damit um 0,20 Prozent höher.
Das europäische Umfeld zeigte sich zu Handelsbeginn ebenfalls mit Zugewinnen. Die Vorgaben der Übersee-Märkte waren uneinheitlich ausgefallen.
Die Stimmungsindikatoren in der Eurozone und der Arbeitsmarktbericht in den USA haben die Volatilität an den Finanzmärkten zuletzt kaum erhöht, kommentierten die Helaba-Experten. Zu einer maßgeblichen Veränderung der Zinserwartungen ist es nicht gekommen. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der EZB und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet. Heute Vormittag steht das deutsche Ifo-Geschäftsklima auf dem Kalender.
ger/szk
ISIN AT0000999982
