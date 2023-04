Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,25 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag etwas höher aufgenommen. Der Leitindex ATX legte bis etwa 9.20 Uhr um 0,25 Prozent auf 3.244,18 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen herrschte hingegen in den ersten Handelsminuten eine gebremste Stimmung vor.

Am heimischen Aktienmarkt prägt vor allem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison das Geschehen. Unternehmenszahlen präsentierten AMAG, Andritz, Polytec, Strabag und Warimpex. Die AMAG-Titel wurden noch nicht gehandelt. Bei Andritz gab es ein kleines Plus von 0,2 Prozent zu sehen und Polytec zeigten ebenfalls noch keine Kursveränderung. Die Strabag-Papiere bauten ein Minus von 1,5 Prozent. Warimpex wurden ebenfalls noch nicht gehandelt.

ISIN AT0000999982