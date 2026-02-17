ATX
|
5 701,28
|
30,18
|
0,53 %
|
17.02.2026 09:21:00
Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,25 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag den Handel etwas höher aufgenommen. Der ATX verbesserte sich in den ersten Minuten nach Sitzungsauftakt um 0,25 Prozent auf 5.685,21 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es im Frühhandel noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen.
International wurde das Börsengeschehen impulsarm eingestuft. In den USA war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden. In Japan gab es beim Nikkei in der Früh weitere Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche. Chinas Börsen blieben wegen des dortigen Neujahrsfests noch geschlossen.
Am heimischen Aktien liegt auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor.
ste/moe
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 701,28
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.