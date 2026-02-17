Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,25 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag den Handel etwas höher aufgenommen. Der ATX verbesserte sich in den ersten Minuten nach Sitzungsauftakt um 0,25 Prozent auf 5.685,21 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es im Frühhandel noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen.

International wurde das Börsengeschehen impulsarm eingestuft. In den USA war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden. In Japan gab es beim Nikkei in der Früh weitere Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche. Chinas Börsen blieben wegen des dortigen Neujahrsfests noch geschlossen.

Am heimischen Aktien liegt auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor.

ste/moe

ISIN AT0000999982