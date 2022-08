Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,28 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit freundlicher Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.096,21 Zählern um 8,67 Punkte oder 0,28 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.087,54).

Nach mehrheitlich positiven Übersee-Vorgaben startete auch das europäische Umfeld mit Kursgewinnen in die Sitzung. Heute ist allerdings mit nur wenigen Impulsen zu rechnen, da in einigen Ländern der Eurozone ein Feiertag begangen wird.

Zuletzt hatten Anzeichen einer nachlassenden US-Inflation den Börsen Unterstützung geliefert. "Es wäre aber zu früh, Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen ad acta zu legen", warnten die Experten der Helaba mit Verweis auf die weiter vorhandenen geopolitischen Risiken, "die schnell wieder durchschlagen könnten."

Am Nachmittag könnten Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus rücken. Auf der Agenda stehen mit dem Empire State Index ein viel beachteter Frühindikator sowie der NAHB Hausmarktindex.

Unter den heimischen Einzelwerten zeigten sich Rosenbauer mit plus 4,3 Prozent am oberen Ende des Kurszettels. Am Freitag hatten die Titel des Feuerwehr-Ausrüsters nach Vorlage von Zahlen noch gut drei Prozent an Wert eingebüßt.

Fester zeigten sich im Frühhandel auch Palfinger und Verbund, die jeweils um rund 1,5 Prozent zulegen konnten. Schoeller-Bleckmann gewannen knapp ein Prozent.

Schwächer tendierten hingegen Polytec und verloren 1,5 Prozent sowie DO & CO, die um 1,3 Prozent nachgaben. Bei den Indexschwergewichten schwächten sich Wienerberger um 0,4 Prozent ab und voestalpine gaben um 0,3 Prozent nach.

