Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,3 Prozent

Am Wiener Aktienmarkt hat sich der ATX am Donnerstag in einem gemächlichen Tempo zu einem weiteren Rekordhoch aufgerafft. Zum Sitzungsauftakt gewann der österreichische Leitindex 0,29 Prozent auf 6.723,36 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,27 Prozent auf 3.310,04 Zähler hinauf.

"Der Nahost-Konflikt bleibt marktbestimmend", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Die Hoffnung, dass die Straße von Hormuz demnächst gefahrlos passiert werden kann, habe die Energiepreise unter Druck gebracht und die Risikobereitschaft steigen lassen. Die an der Meerenge grenzenden Golfstaaten Iran und Oman stehen nach Angaben aus Teheran kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge.

Positive Impulse brachten jedoch auch Analystenstudien. Erste Group gewannen nach einer Hochstufung durch Oddo BHF zwei Prozent und stützten so den ATX.

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