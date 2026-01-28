ATX
Wiener Börse startet etwas höher - ATX setzt Rekordkurs fort
Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit etwas höherer Tendenz aufgenommen, der ATX setzte damit seinen Rekordkurs fort. In den ersten Handelsminuten gewann der heimische Leitindex weitere 0,29 Prozent auf 5.636,12 Zähler. An den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen.
Thema des Handelstages ist international die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung. Nach drei Senkungen des Leitzinsbandes in Folge auf zuletzt 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent ist nun mit einem Stillhalten zu rechnen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dafür sprechen nach Einschätzung der Experten die noch oberhalb des Fed-Ziels liegende Inflation und die Konjunkturzahlen, die in der jüngsten Zeit mehrheitlich positiv überrascht haben.
Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine ruhige Meldungslage vor.
ISIN AT0000999982
