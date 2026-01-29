ATX

29.01.2026 09:22:00

Wiener Börse startet etwas höher - ATX setzt Rekordkurs fort

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit etwas höherer Tendenz aufgenommen, der ATX setzte damit seinen Rekordkurs fort. In den ersten Handelsminuten gewann der heimische Leitindex weitere 0,17 Prozent auf 5.630,12 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen.

Die US-Notenbank hat die Leitzinsen am Vorabend wie erwartet unverändert belassen. Klare Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Lockerung der Geldpolitik gab es zudem von der Fed nicht. Datenseitig richten sich die Blicke auch am Berichtstag in die USA, dort werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe publiziert, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

ste/mik

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 604,90 0,47%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

