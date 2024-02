Wiener Börse startet etwas höher - ATX steigt 0,18 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 0,18 Prozent auf 3.456,69 Zähler zu. Rückenwind kam aus Asien und den USA. Die Wall Street hatte am Vorabend fester geschlossen, außerdem legten Amazon und Meta Quartalszahlen vor, die nachbörslich für kräftige Aufschläge sorgten.

Meldungsseitig blieb es bisher ruhig, auch die Berichtssaison legt vor dem Wochenende eine Pause ein. Datenseitig werden am Nachmittag Impulse vom US-Arbeitsmarktbericht für Jänner erwartet. Eine Analystenstimme kam zu AT&S, die am Vortag Zahlen vorgelegt hatten. Die Deutsche Bank bestätigte die Einschätzung "Buy", kürzte das Kursziel aber von 32 auf 30 Euro. Die Aktien, die am Vortag deutlich nachgegeben hatten, notierten erholt mit plus 2,3 Prozent auf 21,68 Euro.

kat/sto

ISIN AT0000999982