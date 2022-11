Wiener Börse startet etwas höher in den Handel

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit gut behaupteter Tendenz in den Handelstag gestartet. Der ATX notierte um 9.20 Uhr mit plus 0,17 Prozent bei 3.255,35 Einheiten. Zur Wochenmitte stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm, die Einfluss auf den Handel nehmen könnten.

So werden in Europa Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Die Indikatoren geben einen Hinweis auf den Zustand der Konjunktur. In den USA richten sich die Blicke unter anderem auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die aufgrund des Nationalfeiertags "Thanksgiving" auf die Wochenmitte vorverschoben wurden. Am Abend veröffentlicht die Federal Reserve zudem ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung.

