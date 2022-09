Wiener Börse startet etwas höher in den Mittwochshandel

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit leichten Zuwächsen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 2.900,51 Einheiten. Der ATX Prime gewann 0,29 Prozent auf 1.468,37 Zähler.

Weiterhin bleibt die Geldpolitik der Notenbanken im Euroraum und den USA im Vordergrund. Sie war in den vergangenen Tagen ein wichtiger Wegweiser für die Börsen. So war es hierzulande vier Tage in Folge für den ATX nach unten gegangen.

Vor diesem Hintergrund richten sich die Blicke zur Wochenmitte auf Verbraucherpreisdaten für die gesamte Eurozone, nachdem am Vortag Spanien und Deutschland Inflationszahlen vorgelegt hatten. In Übersee wird darüber hinaus der Chicago-PMI veröffentlicht - eine letzte Indikation für den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes der USA.

sto/ste

ISIN AT0000999982